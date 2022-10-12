الدقهلية تحتل المركز الأول فى توريد الأرز موسم 2022 بإجمالى 23 ألف طن

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية تحتل المرتبة الأولى في توريد الأرز الشعير موسم 2022



وأضاف أن إجمالى ما تم توريده من الأرز الشعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد بلغ 23012 طنا و750 كجم، حيث تم تسليمه إلى 31 موقعا، منها 4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس، و23 مواقعا تابعا للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



كما أوضح أنه تم فتح مواقع جديدة في مدن السنبلاوين، وبلقاس، وشربين، والمنزلة، ودكرنس، وطلخا، وذلك للتسهيل على المزارعين لتوريد الأرز بسهولة ويسر ودون مشقة.



وأشار إلى أن ما يتم توريده من الأرز الشعير، يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعه من تاريخ الاستلام الفعلي للمحصول.



يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف صليب، رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بالمديرية.







