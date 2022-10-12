الخارجية الروسية: الرد الأوروبى على تفجير جسر القرم دليل على ازدواجية المعايير

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت مرة أخرى المعايير المزدوجة الصارخة للغرب الجماعي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته الاستخبارات الأوكرانية في جسر القرم أي الهجوم الساخر على البنية التحتية المدنية أصبح نوعا من الاختبار بالنسبة للغرب في هذا المجال، متابعا: كنا نظن: كيف يمكن إيجاد كلمات لتبرير مثل هذه الأشياء؟ تتجاوز تصرفات كييف من جديد أطر مفهوم السلوك الحضاري للدول، ناهيك عن القانون الدولي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه اتضح أنه أمر ممكن. طبعا، إذا كانت الرغبة في عمل ذلك كبيرة للغاية وإذا دار الحديث عن نظام دمية يسمح له مرشدوه الأوروبيون والأمريكيون بعمل كل شيء تقريبا، وفي نهاية المطاف أغمضت الشخصيات الغربية التي يزعم أنها تهتم بحقوق الإنسان، أعينها على مقتل مئات وآلاف الأبرياء من سكان دونباس على مدى السنوات الـ8 الماضية" والذين كانوا يتميزون برغبتهم في التحدث بالروسية وتسمية أنفسهم بالروس.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن بعثات كل من ألمانيا ولاتفيا وليتوانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بررت بالفعل العمل الإرهابي في جسر القرم. وأشارت إلى أن مندوبة ألمانيا لدى المنظمة، غيزا برويتيغام، ردت على الأنباء حول اعتداء جسر القرم متابعة: لا يحق لأحد إلا أوكرانيا - كأي دولة أخرى ذات سيادة - بناء البنية التحتية في أراضيها، لا يجب عليك أن تبني جسرا على أراضي الغير دون موافقة.