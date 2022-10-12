اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:18 م
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية الأمم المتحدة - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله "إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم".

 

 

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة