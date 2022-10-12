الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية

كتب أحمد عرفة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ضد قرار ضم روسيا مناطق أوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله "إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم".