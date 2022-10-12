التفاصيل الكاملة لرحلات عمرة 4400 جنيه عبر "نسك".. وهل تتاح لكافة المصريين؟

كتب محمد أسعد

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي عن تقديم العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين في أداء العمرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، وذلك عبر منصة "نسك" ورفع القيود الصحية وعدد من الإجراءات السابق اتباعها، معلنًا عن إتاحة تكلفة التأشيرة والإقامة لخمسة أيام 4400 جنيه.

ومن جانبه، رحب باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالتصريحات الصادرة عن وزير الحج والعمرة السعودي بشأن التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمعتمرين المصريين، وقال إن ذلك قد يسهم في تقليل تكلفة رحلات العمرة للمصريين في حالة تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن فرسوم التأشيرة وحدها تتكلف 753 ريال سعودي بجانب مصاريف الإقامة والانتقالات وتذاكر الطيران وغيرها من الرسوم.

وأشار إلى أن تكلفة البرامج الاقتصادية لرحلات العمرة تتراوح حتى الآن ما بين 22 إلى 27 ألف وتختلف حسب عدد الوجبات وقرب الإقامة من الحرمين الشريفين ومدة الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الاعتبارات.

وفي حالة التقديم على التأشيرة عبر منصة نسك سيتم توجيه سؤال "هل أنت مقيم دائم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنغن؟ وهل أنت مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ (مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد إقليمي يضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) .

وفي حالة الإجابة بـ "لا" سيتم توجيهك "يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة أحد وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة".

وقبل أيام انطلق موسم العمرة الجديد وبدأت أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأعلنت غرفة شركات السياحة نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444 هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلي بالأراضي المقدسة.

وأكدت سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذا الموسم يعد اختبارا حقيقيا واقعيا لتنفيذ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذي جاء لتحقيق أمن وسلامة المعتمر وضمان كافة حقوقه، وأضافت أن بداية الموسم أكدت الأهمية الكبري للبوابة التي ساهمت في تحقيق عدة أهداف أهمها التنظيم الدقيق وسرعة إنهاء الإجراءات، وتمكين المعتمر من معرفة كافة تفاصيل رحلته ومتابعة تنفيذها وسهولة التواصل مع الوزارة من خلال البوابة خلال كل مراحل الرحلة، وأشارت إلي أن إنشاء البوابة يعكس حرص الدولة علي صالح الجميع بداية من المواطن بالطبع، وأيضا الشركات الجادة والقضاء على إية سلبيات برحلات العمرة من ارتباك في مواعيد السفر والعودة أو إقامة المعتمرين بأماكن غير لائقة.

وأضافت سامية سامي، أن شركات السياحة اتخذت كافة التدابير ولديها استعدادا قويا لتنفيذ موسم متميز للعمرة مستفيدين مما توفره البوابة المصرية للعمرة من امكانيات وتسهيلات التي تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمي، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء في التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة.