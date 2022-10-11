وصول أجهزة التابلت الإدارات التعليمية لتسليمها إلى طلاب أولى ثانوى.. صور

كتب محمود طه حسين

تسلمت الإدارات التعليمية أجهزة التابلت استعدادا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى العام خلال الأسبوع الجارى، حيث، شددت الإدارات التعليمية على أنه لا يتم تسليم الطلاب التابلت إلا بعد دفع ولي الأمر مبلغ التأمين بالبريد المصرى.

وشهدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها على الطلاب بالمدرس، مؤكدة علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة



جانب من وصول الأجهزة