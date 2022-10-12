التضامن تعلن تنظيم ورش عمل لتصفيف الشعر ضمن برامج تمكين المرأة

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على 9 مراكز لاستضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف في 8 محافظات يقوم بإدارتها جمعيات أهلية شريكة، كما قامت الوزارة في عام 2021 بافتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، كما أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في تطوير دور مراكز الاستضافة لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات ضحايا العنف الأسرى.

وأضافت نيفين القباج، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ورابطة أصحاب المحلات العاملين في فن التزيين والتجميل، وتستهدف المرحلة الأولى تدريب وتمكين 2000 عامل على مستوى 16 محافظة، وتم تخريج 153 عاملا وعاملة من برامج التدريب مع تسليمهم أدوات ممارسة هذه المهنة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جار الانتهاء من تجهيز وتشغيل ورشتين تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي بنهاية عام 2022، أحدهما في مجال تصفيف الشعر وتزيين المرأة، والأخرى في مجال تصفيف شعر الرجال، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كما تم الانتهاء من وضع محتوى برنامج تدريبي للخبراء في هذا المجال.