التحفظ على 4 أطنان و800 كيلو مواد غذائية فاسدة بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية من ضبط 4 أطنان و800 كيلو مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية قد وجهت بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمصانع وتم خلال الحملة ضبط العديد من المخالفات، أبرزها ضبط طن و300 كيلو جرام جبنة وزبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود أعفان عليها وتغيرات بالملمس واللون والرائحة، كما تم ضبط نصف طن زيت زيتون وتم سحب عينات وجاءت النتيجة سلبية (مغشوش) كما تم ضبط نصف طن عسل أبيض غير صالحة، كما تم ضبط 2 طن و500 كيلو جرام ملح، وتم سحب عينات وتبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحريز الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.