التحفظ على 4 أطنان و800 كيلو مواد غذائية فاسدة بالغربية

تمكنت حملة مكبرة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية من ضبط 4 أطنان و800 كيلو مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية قد وجهت بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمصانع وتم خلال الحملة ضبط العديد من المخالفات، أبرزها ضبط طن و300 كيلو جرام جبنة وزبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود أعفان عليها وتغيرات بالملمس واللون والرائحة، كما تم ضبط نصف طن زيت زيتون وتم سحب عينات وجاءت النتيجة سلبية (مغشوش) كما تم ضبط نصف طن عسل أبيض غير صالحة، كما تم ضبط 2 طن و500 كيلو جرام ملح، وتم سحب عينات وتبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحريز الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بمركز قطور لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجارى، ضمت أشرف شرف الدين وخالد زكى ومحمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابه التموينيه بالمديرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل تموينى بناحية مركز قطور لقيامه بالتصرف فى 1000 كجم سكر تموين مدعم قام ببيعهم بالسوق السوداء بدائرة مركز قطور كما تم ضبط طن سماد مدعم بأحد مخازن الأسمدة بناحية مركز قطور .
وتم ضبط 4537 كجم أرز شعير تم تسليمها إلى المضارب بناحية مركز قطور، وتحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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