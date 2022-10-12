التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعلن انضمام 1100 مغترب للمنظومة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة المستفيدين بفرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل، انضمام 1100 مواطن مغترب من خارج المحافظة، وذلك فى ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، بسرعة حث المواطنين على الإشتراك والتسجيل بالمنظومة للإستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية، حيث أن التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين وإلزامى فى جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قومى الهدف الأساسى منه هو صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة.

وقال الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يأتى الإعلان عن انضمام المغتربين تزامنًا مع الحملات التوعوية والندوات التثقيفية لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المستفيدين بالفرع وحث المواطنين على سرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وسرعة تسديد الاشتراكات.

ويضيف الدكتور محمود عبد الوهاب، أنه يتم تنظيم ندوات مكثفة وخلالها يتم التعريف بأن هيئة التأمين الصحى الشامل تولى اهتمامًا بالغًا بمنتفعى المنظومة وصحة المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هى المسئولة عن إدارة النظام وتمويله، وهيئة الرعاية الصحية مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدم للمواطنينن وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمسئولة عن اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية، مشددًا على أن إدارة المستفيدين بالفرع تقوم بإتاحة وإمكانية حصول المغتربين على الخدمة الطبية والتسجيل وفق شروط معينة للعاملين المغتربين، وكذلك طرق التسجيل بالمنظومة وتسديد الاشتراكات لضمان استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات الأخرى عن طريق إحالة المريض إلى الجهات المتعاقدة وخارج مستشفيات التأمين الصحى الشامل فى حال عدم توافر الخدمة، مؤكدًا على أنه من حق المريض الحصول على الخدمة الصحية فى أى مكان طبقا لشروط تقديم الخدمات.

وأكد مدير عام التأمين الصحى الشامل، على أن إدارة العلاقات العامة بالفرع أيضًا حريصة على التواصل الفعال مع المواطنين لرصد كافة العقبات التى تواجه المستفيدين وتيسير الإجراءات للحصول على الخدمة وذلك بالتواصل مع الإدارة المختصة، لافتًا النظر إلى دور المنظومة الصحية وعدم وجود سقف للإنفاق على المواطن بالمنظومة، وناشد الجميع بالاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 فى حال الشكاوى والمقترحات.













