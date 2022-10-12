اليوم السابع
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البيت الأبيض يطالب روسيا بقبول اقتراح تبادل السجناء أو طرح عرض بديل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:49 م
البيت الأبيض يطالب روسيا بقبول اقتراح تبادل السجناء أو طرح عرض بديل كارين جان بيير
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعرب عن ضرورة قبول روسيا العرض الأمريكي لتبادل الموقوفين والسجناء، أو طرح اقتراحها لذلك على واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن جو بايدن مقتنع تماما بأنه يتعين على روسيا إما قبول الاقتراح الجاد لتبادل السجناء الذي قدمناه، أو تقديم اقتراح جاد للمفاوضات، ومع ذلك، أكرر، ليس لديه نية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تواصل الاتصال بموسكو بشأن آفاق تبادل السجناء.

 


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