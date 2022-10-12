البيت الأبيض:هناك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نرحب باستعداد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي للسلام العادل الذي سيشمل مراعاة ميثاق الأمم المتحدة، وحماية وحدة أراضيها وسيادتها، وضمان قدرة أوكرانيا على حماية نفسها في المستقبل، وإعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك دراسة الإمكانية لاستخدام الأصول الروسية لذلك، ومحاسبة الروس على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب.

وفى وقت سابق قال قائد الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، "إن التجارب المستقاة مما يجري ميدانيا في أوكرانيا تتلخص في محورين رئيسين، أولهما تفوق القوة النيرانية، والآخر تدريب العناصر البشرية المقاتلة وتأهيلهم لخوض معارك في بيئات معقدة".. ورأى أن الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية برهنت على سلامة العقيدة القتالية التي يتبناها الجيش الأمريكي، والذي ركز في سنواته الأخيرة على كلا المحورين.

وردا على سؤال حول العِبر المستفادة من تجربة الجيش الأوكراني وتمكنه من صد الهجمات الروسية وإجبارهم على الانسحاب في بعض المدن، قال قائد الجيش الأمريكي - خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "بريكينج ديفينس" الأمريكية - "نرى بوضوح تأثير النيران طويلة المدى عالية الدقة.. بطاريات صواريخ هيمارس غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للأوكرانيين، والمعركة تحولت دفتها فعلياً".