اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء بالمقر الباباوى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء بالمقر الباباوى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، فى السادسة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن الأسرة.

 

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وبدأ قداسة البابا منذ ثلاث أشهر سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

 

يذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

 


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