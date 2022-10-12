الإمام الأكبر يعزى وزير الصحة الباكستانى فى ضحايا الفيضانات

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، عبد القادر بتيل، وزير الصحة الباكستاني، للاطلاع على مستجدات أزمة الفيضانات في باكستان.

واستعرض وزير الصحة الباكستاني لشيخ الأزهر، أبعاد الأزمة التي تسببت فيها الفيضانات والسيول والتي أودت بحياة الآلاف من الباكستانيين وجرفت الأراضي الزراعية، وأدت إلى نزوح آلاف العائلات الباكستانية، مؤكدًا أن باكستان تواجه ظروفًا استثنائية وطارئة.

وأكد الوزير الباكستاني، أن شعب باكستان يقدر فضيلة الإمام الأكبر وجهوده في نشر قيم السلام العالمي، وجهود الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء، ويثقون في منهج الأزهر الوسطي في نشر صحيح الدين الإسلامي، وأن خريجي الأزهر يحظون بتقدير كبير داخل باكستان ويشغلون مناصب قيادية في مختلف المؤسسات الباكستانية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لعائلات الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني في ضحايا السيول والفيضانات، مؤكدا تضامن علماء الأزهر وطلابه مع باكستان في مصابها الجلل والأليم، ودعواتهم لهذا البلد العزيز بالخروج من الأزمة في سلام وأمان، مؤكدا ضرورة أن يتحلى الجميع بثقة الله في عبور هذه الأزمة.