الأوقاف تقرر إلغاء امتحان الإدارة الإشرافية لإمامين بأسيوط والدقهلية

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف، إلغاء امتحان الإدارة الإشرافية لكل من: "ا.ف" إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الدقهلية، و "ع.ا" إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف أسيوط.

وقالت الوزارة إن القرار جاء بناءً على مذكرة الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب لما نُسِبَ إليهما من مخالفات أثناء سير الامتحانات التحريرية للإدارة الإشرافية 2022م، مع إحالة كلٍّ منهما للجنة القيم بالديوان العام.

من ناحية أخرى، أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، شروط القبول بأكاديمية الأوقاف على النحو التالى :

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة للترشح للقبول.

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.وستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.