الأمم المتحدة تناشد العالم مساعدة 33 مليون شخص بعد اجتياح الفيضانات لباكستان

كتب أحمد عرفة

ناشدت منظمة الأمم المتحدة العالم تسريع استجابته لمساعدة 33 مليون شخص فى باكستان التى اجتاحتها الفيضانات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الدمار الذى سببته الفيضانات العارمة فى باكستان الشهر الماضى قد زاد من النقاش حول مسألة العدالة المناخية، وما إذا كانت الدول الغنية، التي كانت انبعاثاتها الكربونية العامل الرئيسى لتغير المناخ، تدين بتعويض عن الدمار الذى سببه هذا التغير للدول الفقرة مثل باكستان.

وهذه الفكرة رفضتها مرارا الدول الغنية، إلا أن باكستان ودول أخرى نامية تخطط لمناقشتها بجدية فى قمة المناخ القادمة COP27 التي تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ.