اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأزهر يحذر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان ويؤكد: اللقاح واجب دينى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:13 م
الأزهر يحذر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان ويؤكد: اللقاح واجب دينى الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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دعا الأزهر الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع باكستان فيما تشهده من وضع كارثي بسبب السيول والفيضانات التى أودَتْ بحياة الآلاف، وشردت الأسر، وهدمت المنازل والمرافق الصحيَّة والاجتماعيَّة، وتسببت فى أزمة نقص حادٍّ فى الغذاء والدواء، وتفشى الأمراض الوبائيَّة.

 

وكرر الأزهر عزاءَه إلى الشعب والحكومة الباكستانية في مصابهم الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها.

 

وكرِّر الأزهر تأكيده على أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني، فما تشهده باكستان من انتشار فتاوى تحريم اللقاح هو تجنٍّ على حق أطفال باكستان وعائلاتهم، فمنعُ اللقاح النافع للطفل كلقاح شلل الأطفال أمر محرم شرعًا.


اللقاح

شلل الاطفال

باكستان

الازهر الشريف

اليوم السابع بلس



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