الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 20 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.