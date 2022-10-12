افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب التربية بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، افتتاح معرض الملابس الخيرى لطلاب كلية التربية تحت إشراف الدكتور محمد حماد هندى عميد الكلية، والذى يقدم الملابس الجديدة بأسعار رمزية للطلاب وبالمجان للطلاب غير القادرين، وتم تنفيذ المعرض تحت إشراف الدكتورة فوقية عبد الفتاح أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة مصطفى وكيل الكلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمعة سعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المعرض يقوم على الجهود الذاتية وهو مخصص للطلاب فقط، يضم العديد من الملابس الجاهزة للطلبة والطالبات، مشيرا إلى أنه يحتوى على كل ما يحتاجه الطلاب من الملابس بمختلف المقاسات، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب والذى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعى ودعم الطلبة لمجابهة متطلبات الحياة، وحلقة اتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور محمد حماد هندى، أن الكلية تحرص على إقامة ذلك المعرض بصفة مستمرة لتوفير كل ما يحتاجه الطلبة والطالبات خاصة مع بدء العام الدراسى وأن العائد الرمزى من المعرض يتم تخصيصه لدفع المصروفات للطلاب غير القادرين وذلك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية.