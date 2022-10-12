استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بتأمين بطولة مصر الدولية الريشة الطائرة من 13 حتى 16 أكتوبر، بصالة 2 و3 باستاد القاهرة، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين البطولة، وتأمين الضيوف وخلق أجواء آمنة للجميع.
وتأهل 3 فرق من لاعبي المنتخب لنصف نهائي بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بصالة رقم 4 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.
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