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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة باستاد القاهرة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:32 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة باستاد القاهرة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة
كتب: محمد أبو ضيف

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بتأمين بطولة مصر الدولية الريشة الطائرة من 13 حتى 16 أكتوبر، بصالة 2 و3 باستاد القاهرة، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين البطولة، وتأمين الضيوف وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
وتأهل 3 فرق من لاعبي المنتخب لنصف نهائي بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بصالة رقم 4 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
 
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
 
 وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تأمين بتأمين بطولة مصر الدولية الريشة الطائرة

إستاد القاهرة

بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة

أخبار الحوادث

تأمين مباراة



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