"اتصالات مصر": 140 مليون جنيه استثمارات فى أنشطة المسئولية المجتمعية

رسالة دبي – هبة السيد

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، إن الشركة تعتزم إطلاق خدمات جديدة للعملاء من خلال الأصول الرقمية، حيث تدرس الشركة إضافة خدمات مالية وتوصيل طلبات الطعام من خلال تطبيق الشركة، كما تدرس استخدام الأصول الرقمية لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة.

وأضاف "متولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبي 2022، أن الشركة تعمل على عقد شراكات مع شركات متعددة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لعملائنا من الشركات، بالإضافة إلى خدمة تويست وهي منصة لتقديم أجدد الألبومات والأغاني، وتتاح خدماتها حتى لغير مشتركي شبكة اتصالات من e&.

وردًا على جهود الشركة في تقديم المسئولية المجتمعية، قال حازم متولي، إن الشركة أنفقت حوالي 140 مليون جنيه على مبادرات المسئولية المجتمعية، أهمها التعاون مع مبادرة «Very Happy Nile» والتي تهدف إلى تطوير جزيرة القرصاية بالجيزة ودعم سكانها بخدمات مباشرة متنوعة، بالإضافة إلى شراكات عديدة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.