إنشاء أول ممشى نيلى داخل قرى حياة كريمة بقرية فارس فى أسوان.. صور

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى إنهاء أول مرسى وممشى سياحى بقرى حياة كريمة داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والتى تم اختيارها لتصبح أول قرية صديقة للبيئة حيث يقع المرسى والممشى السياحى الجديد على مساحة 2700 م2.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن الممشى يضم برجولات خشبية ومظلات ومقاعد متنوعة ، ومسطحات خضراء وأشجار ظل ونباتات زينة مختلفة ، وألعاب أطفال ومشايات، بالإضافة إلى التكاسى والسلالم المدرجة ودورات المياه العمومية وكافتريا، علاوة على باركنج للدراجات والسيارات ورفع كفاءة أحد المساجد، وتم مراعاة أن تكون جميع المواد المستخدمة فى المرسى والممشى الجديد من البيئة المحيطة به.

وفى السياق ذاته، تضم قرية فارس العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى تضم 9 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

وأوضح أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أن من ضمن المشروعات الجارية بقرية فارس ضمن المبادرة الرئاسية هى: عمارات "سكن كريم" بإجمالى 6 عمارات، عبارة عن أرضى وثلاث أدوار علوية، وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، مع التأكيد على عمل التشطيبات المناسبة لها، ومن بينها أيضاً وحدة الإطفاء، وتم التوجيه للمسئولين بضرورة التنسيق مع الحماية المدنية لاختيار الموقع المناسب والقريب من مورد مياه دائم ومناسب لموقع سيارة الإطفاء، وملائم أيضاً لإعاشة أفراد الحماية المدنية.

وأضاف نائب محافظ أسوان، أن من أبرز المشروعات الجارى العمل بها في القرية، مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية بنسبة تنفيذ 98 %، ومشروع إنشاء 48 حظيرة دور أرضى والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 77 % ، بجانب مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 85 % ويضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 80 % ، علاوة على مشروع الصرف الصحى بقرية فارس والذى يضم محطة للمعالجة بنسبة تنفيذ 67 % ومقامة على مساحة 50 ألف م2، وهو الذى يتواكب مع إنشاء رافع بالمحطة بنسبة تنفيذ 40 % وبمساحة 625 م2 ، بجانب إنشاء رافع مساعد بمساحة 900 م2 بنسبة تنفيذ 75 % ، وشبكات انحدار بأطوال 44 كم وبنسبة تنفيذ 70 %، جانب مشروعات تطوير ورفع كفاءة وإنشاء عدد من المدارس لتعليم الطلاب، ومشروع التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية صحية وخدمة طبية مميزة لأهالى القرية خاصة أن القرية نائية تبعد مسافات عن أقرب مستشفى لها، بجانب مشروعات الرى والتبطين وأخرى متعلقة بمياه الشرب.