إقبال على القوافل الدعوية ودروس واعظات الأوقاف بالمساجد.. صور

كتب: على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، مشاركة الواعظات، في القوافل الدعوية في مختلف ربوع مصر، حيث شهدت قوافلهن الدعوية إقبالا لا نظير له، ثقة في مؤسسات الدولة الوطنية فى مختلف المجالات.

ونشرت وزارة الأوقاف جانب من إقبال السيدات على دروسهن بمحافظة المنوفية والتي شاركت فيها كل من: "لواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة مرفت عزت، والواعظة ميسا جابر بمسجد الشافعي بشنوان، الواعظة تيسير محمد، والواعظة انجبار أبو موسى، والواعظة ناريمان عبد العاطي، والواعظة لمياء بشارة بمسجد أبو المكارم بشبين الكوم، الواعظة أمينة العالم، والواعظة حنان حبيب، والواعظة وفاء السيسي بمسجد أبو الغار بشبين الكوم، الواعظة حنان سليمان، والواعظة مها الدسوقي، والواعظة إنجي عبد الوهاب بمسجد التقوى بشبين الكوم".

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الأسبوع الثقافى فى 5 محافظات، فى وقت واحد وهى: (دمياط، المنيا، قنا، البحيرة، المنوفية)، وذلك خلال الأسبوع القادم من السبت 15 أكتوبر الجارى حتى الأربعاء 19 أكتوبر الجارى.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وفى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، لافتة إلى أن محاضرات الأسبوع الثقافى تعقد بين المغرب والعشاء بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



جانب من الدروس



جانب من دروس واعظات الأوقاف