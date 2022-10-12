إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات خلال "زفة" بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات فى أنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أثناء زفة بناحية الصالحية القديمة بجوار كوبرى الجبالى، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أثناء زفة بناحية الصالحية القديمة بجوار كوبري الجبالي، ما أسفر عن إصابة كلًا من علي أحمد علي، 24 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد أحمد عبدالعاطي، 55 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد صلاح عبدالعاطي، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد إبراهيم أباظة، 39 سنة، مصاب بكسر في الساقين والذراع الأيمن، وإبراهيم محمد عباس، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.