إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة فى حادث تصادم بالشرقية.. الأسماء

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة، بكدمات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية، طريق" الزنكلون- القراقرة" بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بطريق" الزنكلون- القراقرة" مما أسفر عن إصابة كل من "رجب سعد الهادى" 64 عاما و" داليا أحمد يوسف"35 عاما و"عايدة رجب سعد" 37 عاما و"ريماس مسعد" 3 سنوات، و"عزة رجب الهادى" 35 عاما بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة بقرية كفر الشاويش مركز الزقازيق.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.