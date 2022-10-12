إزالة 114 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ والإسماعيلية

المحافظات– محمد سليمان-صبرى غانم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين، مؤكداً أنه تم إزالة 89 حالة تعد بمراكز دسوق وفوه والحامول، على مساحة 5448 متراً، منها تعديات على أملاك النيل، وأملاك الري والصرف، وأملاك الدولة، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

واستعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أيَّة تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات، والتى انطلقت منذ 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27أكتوبر2022 على ثلاث مراحل.

وشهد مركز ومدينة الإسماعيلية حملة لإزالة التعديات بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات الشرطة و ممثلي الإدارة الزراعية، وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية ل 25حالة تعدِّي على مساحة 14000م2، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، تعدِّى على أراضى ولاية الزراعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدِّين، وبذلك يكون إجمالى الأراضى التي تم استردادها منذ انطلاق المرحلة 18637م2.

وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدِّين على أملاك الدولة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أى مخالفات من شأنها التعدى على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة و فرض هيبة الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.