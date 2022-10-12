أوبك: تراجع سعر سلة خامات "أوبك" بواقع 3 دولارات و10 سنتات

أ.ش.أ

قالت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) إن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع ثلاثة دولارات وعشرة سنتات ليستقر عند 96.03 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن كان السعر 99.13 دولار أمس الأول الاثنين.

وذكرت (أوبك) اليوم الاربعاء، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولار للبرميل، وكان تحالف (اوبك +) قرر في ختام اجتماعه الوزاري في الخامس من شهر اكتوبر الجاري خفض معدلات انتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

وأكد وزراء (اوبك +)، في بيانهم الختامي، أن قرار التخفيض أملته حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط اضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط، واعتبر تحالف (اوبك +) أن القرار يتماشى مع النهج الناجح المتمثل في التحرك بشكل استباقي والذي تم اعتماده باستمرار من قبل (اوبك) والدول غير الأعضاء في (أوبك +).

ووفقا للبيان الختامي لـ (اوبك +)، فقد تم منح اللجنة الوزارية المشتركة التفويض لعقد اجتماعات اضافية أو الدعوة إلى عقد اجتماع وزاري لـ (اوبك +) في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لـ (اوبك) في الرابع من شهر ديسمبر المقبل.

وتعتبر هذه التخفيضات الكبرى من نوعها التي تقرها (اوبك +) منذ 2020 على الرغم من الضغوط الغربية على المنتجين لرفع مستويات الانتاج في ظل أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب في اوكرانيا.

ويتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بعد قرار تقليص المعروض من الخام بعد أن هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم في ظل ارتفاع قيمة الدولار.

وكانت منظمة (اوبك) توقعت في تقريرها الدوري الأخير زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل بمقدار 7ر2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى اجمالي 103 ملايين برميل يوميا مقارنة ب 3ر100 مليون برميل هذا العام مدفوعا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسة وفي مقدمتها الولايات المتحدة.