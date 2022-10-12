اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:48 ص
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أمن الموانئ يضبط 12 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:00 ص
أمن الموانئ يضبط 12 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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وجهت إدارة أمن الموانئ، حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط (12) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

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