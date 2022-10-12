أمن الموانئ يضبط 12 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

وجهت إدارة أمن الموانئ، حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط (12) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).