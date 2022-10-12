أمن الموانئ يضبط 12 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

وجهت إدارة أمن الموانئ، حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت في ضبط (12) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (46) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).
أمن الموانئ يضبط 12 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرةالأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:00 ص
حملات أمنية _أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ضبط 10 آلاف نسخة كتاب مطبوع دون تصريح في القاهرةالأحد، 09 أكتوبر 2022 11:59 ص
أسهل جريمة سرقة.. ترك سيارته فى وضع تشغيل فسرقها اللصوص بالمنوفيةالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:00 ص
"أكسر الأبواب وأدخلها".. اعترافات لص الشقق السكنية فى القاهرةالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:00 ص
عصابة الألومنيوم تعترف: نستخلصها من كابلات الكهرباء لبيعها فى أسوانالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة