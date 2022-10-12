أمريكا ترحب بتوافق إسرائيل ولبنان "التاريخى" على اتفاقية ترسيم الحدود

أ.ش.أ

رحبت الولايات المتحدة بتوافق إسرائيل ولبنان "التاريخي" على اتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء،: بعد سنوات من وساطة الولايات المتحدة، أعلنت حكومتا إسرائيل ولبنان توافقهما على اتفاقية تاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة بين البلدين.

وأضاف أن هذه الانفراجة تعني الدخول في حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط ومن شأنها توفير طاقة حيوية لشعوب المنطقة والعالم.

وتابع بلينكن قائلًا إن إعلان اليوم عن توافق البلدين حول هذه الاتفاقية يؤكد قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه بل ويبرز القوة التحوّلية للدبلوماسية الأمريكية، فضلا عما يقدمه من فوائد هائلة لصالح الشعبين اللبناني والإسرائيلي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هذا الاتفاق يحمي المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل ولبنان ويمثل فصلاً جديداً لشعوب المنطقة.

وبحسب البيان، توجه بلينكن بخالص الشكر لقادة إسرائيل ولبنان على استعدادهم للتفاوض لما فيه مصلحة شعبيهما وشكر المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للطاقة العالمية عاموس هوشستين وفريقه على عملهم الدبلوماسي الدؤوب في جمع الأطراف معًا لإنجاز هذه الصفقة.

واختتم بيانه قائلا إنه من الأهمية بمكان الآن أن تضع جميع الأطراف المعنية اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتها للعمل نحو التنفيذ لصالح المنطقة والعالم.

وفي السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مكالمة هاتفية على التوصل إلى اتفاق تاريخي لتأسيس حدود بحرية دائمة بين إسرائيل ولبنان.

وأشاد الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، بدبلوماسية رئيس الوزراء الإسرائيلي وأثنى على فريقه للروح التشاورية التي تحلوا بها شهور من المحادثات توسطت فيها الولايات المتحدة.

وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة لتسهيل حل القضايا التي قد تنشأ بموجب الاتفاقية، إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك