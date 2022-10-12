اليوم السابع
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ألمانيا ترحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:38 ص
ألمانيا ترحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أنالينا بيربوك وزيرة خارجية المانيا
كتبت: هناء أبو العز

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رحبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية المشتركة.
 
وقال متحدث باسم الوزارة -في بيان- إن "الإنجاز السياسي على اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان هو نجاح تاريخي"، مضيفا أن هذا الاتفاق "يُظهر ما يمكن للدبلوماسية أن تفعله حتى في النزاعات التي تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود. وقد أمكن تحقيق ذلك أيضًا بفضل جهود الوساطة الدؤوبة التي بذلها المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشتاين، الذي ندين له بالشكر الخاص".
 
وأضاف المتحدث "يعد تحديد الحدود البحرية خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والأمن الإقليميين، إنه يوفر فرصًا اقتصادية لكل من إسرائيل ولبنان. نحن نشجع جميع الأطراف المعنية على مواصلة العمل معا بشكل بناء من أجل الوصول بالاتفاق إلى نتيجة سريعة".
 
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس ميشال عون تسلم يوم أمس الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الاتفاق مرض بالنسبة للبنان ويحفظ حقوقها وثرواتها.
 
 

خارجية المانيا

اسرائيل

لبنان

ميشال عون

الحدود البحرية



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