أشرف العربى خلال مؤتمر التحول نحو نمو ومناخ مستدام: "كلنا محتاجين نتكلم أخضر"

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد التخطيط القومى، أنه سيتم إصدار تقرير التنمية العربية الخاص بالنمو والتنمية على المستوى العربى، قريبا، ويحمل محور رئيسى هو التغير المناخى، مضيفا أن المعهد يوجد به دبلومة التغير المناخى، معربا عن سعادته بالشراكة مع منتدى الخمسين مرأة المؤثرة ، المميزة قائلا:" محتاجين كلنا نتكلم اخضر"، لانه يوجد لدينا تحديات كثيرة، من أجل خلق فرصة عظيمة فى إطار الأهداف الاستيراتيجية لرؤية مصر 2030، وهى بداية لسلسة من الفاعليات خلال الفترة المقبلة".

واضاف العربى خلال إطلاق فعاليات مؤتمر «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، الذى ينظمه منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا و«معهد التخطيط القومي» اليوم الأربعاء، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، أنه عمر معهد التخطيط القومى تاريخ يمتد ل 60 عاما من التخطيط والتدريب بالتعاون مع العديد من الجهات منها البنك الدولى والافريقى والأمم المتحدة ، والشراكة مع منتدى الخمسين تأتى فى إطار رؤية التنمية المستدامة التى تم إطلاقها 2016، وجميعنا نعمل فى إطارها والخطة الاستراتيجية للمعهد وهى الخمسية الثالثة ، منتدى الخمسين امرأة الأكثر تأثيرا ، وشركة دى كاربون ، المرأة وتمكين المرأة على كافة المستويات ومحور أساسى للدولة ومعهد التخطيط التى يسعى لتحقيق الأهداف الرئيسية للمعهد التخطيط، والوجهة الثانية الحدث العالمى الخاص بالتغيرات المناخية.

ينظم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا و«معهد التخطيط القومي» اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.