5 طرق لتنظيف الجسم من السموم.. أبرزها شرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

هل من الممكن تطهير جسمك من السموم؟ نعم، ليس من خلال المكملات الغذائية أو الحيل باهظة الثمن، لكن من خلال دعم صحة أعضائك، وإليك خمس طرق للمحافظة على الكبد والكلى اللذين يعملان بجد، للتخلص من السموم، وفقا لما نشره موقع eatthis.

اشرب الكثير من الماء

"يساعد الماء كليتيك على إزالة الفضلات من دمك"، كما تقول مجموعة غسيل الكلى في جنوب ماساتشوستس، يفرز جسمك هذه الفضلات والسوائل الزائدة على شكل بول ينتقل إلى المثانة قبل مغادرة جسمك، كما يساعد الماء فى الحفاظ على الشرايين مفتوحة حتى يتدفق الدم بحرية إلى كليتيك، وهذا الدم يوفر الأكسجين والمواد المغذية التي تساعد الكليتين، وأشار التقرير إلى أن الجفاف يزيد من صعوبة عمل نظام التوصيل هذا.

تناول أطعمة مغذية

ما تأكله له تأثير هائل على صحة الكبد، حيث إنه العضو الوحيد الذى يمكنه تجديد نفسه، كما تقول أخصائية الكبد كريستينا ليندنماير، إذا كنت مصابًا بعدوى أو إصابة فى الكبد، فمن المحتمل أنه إذا كنت تعيش أسلوب حياة صحى وتتناول الأطعمة المناسبة فقد يتمكن الكبد من شفاء نفسه.

الحفاظ على وزن صحى

يقول الخبراء إن الدهون الزائدة تضر بصحة الكبد، ونظرًا لانتشار السمنة فى العديد من البلدان، فإن انتشار مرض الكبد الدهنى غير الكحولى يزداد سريعًا، ومن المتوقع أن يتجاوز التهاب الكبد C باعتباره المؤشر الرئيسى لزراعة الكبد فى الثلاثين عامًا القادمة.

الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على القدر المناسب من النوم، على الأقل 7 ساعات فى اليوم ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مهم للغاية لصحة الكبد، والأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل وقيلولة طويلة أثناء النهار هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، ووجدت دراسة أن التحسن المعتدل فى جودة النوم مرتبط بانخفاض بنسبة 29% فى خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

ممارسه الرياضة

التمرين المنتظم هو مفتاح دعم صحة الكبد، ويمكن للنشاط البدنى المنتظم أن يحسن النسيج الندبى (التليف) فى الكبد.