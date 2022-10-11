28.7 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يوليو 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشـرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022 وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 28.7٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪ حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022 مقابـل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلـى ارتفــاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 89.4 ٪، اسمده بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 3.4 ٪، فواكه الطازجــه بنسبــة 11.4٪) .

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم بنسبة 19.7٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2022 مقابـل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 13.3٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.1 ٪، البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪،فول صويا بنسبه 33.5٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجــات بتـرول بنسبـة 597.9٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبـة 11.4٪، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 0.4٪، ذره بنسبة 3.4 %).