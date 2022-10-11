اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

28.7 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يوليو 2022

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:44 م
28.7 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يوليو 2022 الصادرات
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشـرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022 وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو  2022 مقابل 3.8 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض  قدره 28.7٪.
 
ومن أهم المؤشرات ارتفعت  قيمـة الصادرات بنسبـة 2.2 ٪ حيـث بلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022  مقابـل 3.07 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلـى ارتفــاع  قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول  بنسبة 89.4 ٪، اسمده  بنسبة 6.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه  بنسبة  3.4 ٪، فواكه الطازجــه  بنسبــة 11.4٪) .  
 
وانخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 21.6 ٪، سجاد وكليم  بنسبة 19.7٪). 
 
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.8 ٪ حيث بلغت 5.81 مليار دولار خـلال شهر يوليو  2022  مقابـل 6.82  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  (مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبـة  13.3٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة  24.1 ٪،  البترول الخام بنسبــة 40.0 ٪،فول صويا بنسبه  33.5٪).
 
بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجــات بتـرول  بنسبـة 597.9٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبـة 11.4٪، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـة 0.4٪، ذره بنسبة 3.4 %).
 

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

صادرات مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة