وكيل تعليم الغربية يتابع العملية التعليمية فى مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

فى بداية الجولة، قام وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة إخناواى الإعدادية المشتركة، وشهد طابور الصباح بالمدرسة، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، وتفقد عدد من فصول المدرسة، ووجه بتنفيذ النشاط المدرسى لجميع الطلاب فى كافة الأنشطة التربوية، وأشار إلى سرعة الانتهاء من تسليم جميع الكتب إلى الطلاب دون التقيد بالمصروفات، تطبيقًا للكتاب الدورى 36 فى 10/10/2022، ووجه إلى توزيع التغذية الطلابية يوميًا، بعد التأكد من سلامتها، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما تفقد مدرسة اخناواى الابتدائية، بنفس الإدارة، وتابع عدد من الفصول أثناء الحصص، واطمأن إلى توزيع الإشراف اليومى، ووجه بضرورة تواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسى، وخلال المتابعة قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المدارس التى زارها اليوم على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.