وزير الخارجية السعودي: قرار منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج تم بالإجماع

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان لـ"العربية"، إن دول منظمة "أوبك+" تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، مؤكدا أن المنظمة تعمل على استقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، واتخذت قرارها بخفض إنتاج النفط بالإجماع.

وقررت دول مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاجها النفطي، تحسبا لانخفاض الأسعار في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع.

وعن العلاقات السعودية الأمريكية قال الأمير فيصل، إن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة، فهي علاقات استراتيجية وقديمة.