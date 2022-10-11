اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح مؤتمر الأمن والمناخ

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:37 م
وزيرة الخارجية الألمانية تفتتح مؤتمر الأمن والمناخ أنالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

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افتتحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء مؤتمر الأمن والمناخ والذي يقام على مدار يومين بمقر وزارة الخارجية في برلين؛ لمناقشة تأثيرات المناخ على السلام والاستقرار، وترابطها مع التحديات العالمية الحالية مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. 
 
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدار اليوم وغدا، سبل تعزيز العمل المحلي المستنير في جملة أمور استجابة لهذه الأزمات العالمية المتعددة، فضلا عن التعاون بين القطاعات وعبر الحدود الإقليمية وعبر الحكومات فضلا عن بناء الوعي بتقييمات المخاطر والاستبصار والقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن المناخ.
 
ويتطرق المؤتمر إلى تحليل المخاطر والإنذار المبكر ودعم اتخاذ القرار لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، بهدف إيجاد خطوات واضحة إلى الأمام لتعزيز الاستجابات المتعلقة بالمناخ.
 
كما يناقش المؤتمر المبادرة الرئيسية لمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها الذي يركز على ربطها بالأمن وكركيزة للسلام.
 

وزيرة خارجية المانيا

انالينا بيربوك

مؤتمر الامن والمناخ

برلين



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