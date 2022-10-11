وزيرة التضامن: العنف ضد النساء يؤدى إلى ضعف مساهماتهن فى تكوين أسرة سليمة

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم العمل على التمكين الاقتصادى للسيدات وبصفة خاصة للسيدات اللاتى يعانين من العنف، مشيرة إلى أن كل الجهات تسعى لتحسين سبل العيش، كما يتم تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالشراكة مع برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأضافت وزيرة التضامن خلال فاعليات حفل تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة في الجيزة والقليوبية، وتمكين السيدات اجتماعياً واقتصاديا أنه يتم العمل على تعليمهن، وأن هناك من يمارس العنف ضد المرأة بسبب ضعفه ، ومن يمارس العنف يستحق العقاب، موضحة أن بعض النساء تتعرضن للعنف فى أى من أشكاله أو جميعهم سواء عنف جسدى أو نفسى أو زواج مبكر، أو عنف نفسى فى تقليل الذات وان العنف يتسبب فى اختلالات فى الشخصية وتترك فى النفس انتقاما، كما أن العنف ضد النساء يؤدى إلى ضعف مساهمتهن فى تكوين أسرة سليمة.

وأوضحت أن كسر الصمت مسئؤلية المجتمع كله، وقضية العنف تخص المجتمع، و أن وزارة التضامن تعمل على دعم السيدات واعطاء أولوية للنساء فاقدة الرعاية، أو المسنين أو ذوى الاعاقة او المرأة الريفية او من تعانى من مشاكل عدة، وتعمل التضامن على إزالة جميع الحواجز، وفى سبتمبر 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك أول مركز لاستضافة ضحايا للاتجار بالبشر ، واستقبال الاطفال والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.