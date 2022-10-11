وزيرا خارجية مصر ومولدوفا يوقعان 3 مذكرات تفاهم

كتب أحمد جمعة

وقع وزيرا خارجية مصر ومولدوفا ثلاث مذكرات تفاهم لتأسيس آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية فى البلدين، واتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه "تويتر".

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبي بمولدوفا "نيكو بوبيسكو" بمقر وزارة الخارجية، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بعد قليل.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على الازمة الاوكرانية الروسية وازمة الغذاء والطاقة التي تعصف بدول العالم، بالاضافة لتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية والوضع في منطقة الشرق الاوسط.