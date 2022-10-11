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وزارة الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:13 م
وزارة الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى أوكرانيا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.
 
هذا، وتُهيب وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

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