واعظات الأوقاف المشاركات فى مبادرة "نبى الهدى": الرسول خير معلم للبشرية

كتب على عبد الرحمن

أكدت واعظات الأوقاف خلال مبادرة "نبى الهدى" للتعريف بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول 1444هــ من خلال دروسهن بالمساجد أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم سبيل رحمة الله عز وجل وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب.

وأكدت الواعظات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم للبشرية، وينبغى علينا جميعًا أن نتحلى بآدابه وأخلاقه، وأن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضى عدم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سماع اسمه عليه الصلاة والسلام أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

ففى مديرية أوقاف القاهرة أقيمت مبادرة " نبى الهدى " بمسجد عباد الرحمن التابع لإدارة المعصرة حاضرت فيها الواعظة سحر شعبان سنوسي، كما أقيمت المبادرة بمسجد يوسف الصحابى حاضرت فيها الواعظة مها سيد الدسوقي، وأقيمت المبادرة بمسجد فاطمة الشربتلى حاضرت فيها الواعظة عبير الصاوي، وأقامت المبادرة أيضا الواعظة إيمان أبو حديد بمسجد فاطمة الشربتلي، كما أقيمت المبادرة بمسجد المدينة المنورة بإدارة أوقاف المعادى حاضرت فيها الواعظة سناء عبد العزيز.

وفى مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بالجوسق حاضرت فيها الواعظة إسراء أحمد السيد، كما أقيمت المبادرة أيضا بمسجد الكبير بالعبسى التابع لإدارة اوقاف شبرا النخلة حاضرت فيها الواعظة أسماء أحمد السيد.

وفى مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بالجوسق حاضرت فيها الواعظة إسراء أحمد السيد، كما أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بالعبسى حاضرت فيها الواعظة أسماء أحمد السيد، وفى مديرية أوقاف سوهاج أقيمت المبادرة بمسجد الحاج عبد العال حاضرت فيها الواعظة جيهان تمام السيد، كما أقيمت المبادرة بمسجد الحاج آل العسكرى التابع لإدارة أوقاف طما حاضرت فيها الواعظة هانم عبد الرازق إبراهيم.