هل تضيف الزنجبيل والثوم إلى طعامك؟.. اعرف كيف يمكن أن يكون المزيج مفيدا لصحتك

كتبت إيناس البنا

الزنجبيل والثوم من المعروف أنه لهما العديد من الفوائد الصحية ويُستخدمان على نطاق واسع في الطهي، من المعروف أيضا أن لهما خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وهي مفيدة للغاية في حماية الجسم من العديد من الأمراض والظروف الصحية.

مزيج الزنجبيل والثوم لا يضيف فقط المذاق إلى طعامك، ولكن لها أيضًا فوائدها الخاصة، يمكنك إضافتها إلى الحساء أو الكاري أو البطاطس المقلية وجني الفوائد منها، وفقا لموقع "verywellhealth" ألق نظرة على بعض الفوائد الصحية للزنجبيل والثوم.

يقلل من مخاطر مرض القلب:

يمكن أن يساعد الزنجبيل والثوم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول وكذلك سكر الدم، يمكن أن يساعد استهلاكه في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم مما يقلل في النهاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يكون من الجيد للأشخاص المصابين بمرض السكري:

إضافة مكملات الزنجبيل والثوم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم، تعمل هذه أيضًا على تقليل مستويات الهيموجلوبين A1c (HbA1c) ، وهو جزيء يعد علامة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل.

قد يكون مفيدًا لجهاز المناعة:

من المعروف أن كل من الزنجبيل والثوم لهما فوائد صحية، بالإضافة إلى أنه لهما خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. فهي تساعد على تقليل الالتهاب ، وبالتالي تقليل الإجهاد التأكسدي وتقوية جهاز المناعة.

قد يكون مفيدًا للصحة الإدراكية:

تناول الزنجبيل والثوم يمكن أن يكون مفيدًا جنبا إلى جنب مع الصحة المعرفية، تساعد على تحسين ذاكرتك وحماية الخلايا العصبية أيضًا من الالتهابات التي تساعد في النهاية على منع التدهور المعرفي.