هدية الرئيس السيسي لبورسعيد.. بدء إنشاء استاد المصرى بسعة 22 ألف متفرج.. صور

بورسعيد - محمد عزام

حلم البورسعيدية يتحقق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى بناء استاد النادى المصرى بموقعه التاريخى على أرضه بنطاق حى المناخ، هذا بالإضافة إلى المشروع الاستثمارى الذى يصبح مصدر دخل ثابت سنويًا للنادى المصرى يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه دون الحاجه لمساعدة الجهات التنفيذية كالمحافظة أو الوزارة أو غيرهما.

بداية الحلم

بعد رفض اللجنة المنظمة على الملاعب التى تستقبل بطولة كأس الأمم التى استضافتها مصر عام 2019، وكان من بين الملاعب استاد النادى المصرى، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن وأعلنت اللجنة عن وجود خطورة داهمه ببعض المدرجات فى الاستاد تحول أمام اقامة المباريات واستقبال الجماهير.

ومن ذلك الحين، وسادت حاله من الحزن بين جماهير محافظة بورسعيد وأصبح حلم وجود الاستاد وعودة المصرى للعب على ملعبه الرئيسى مستحيل، بعد اتخاذ القرار بهدم الإستاد لخطورة فى المدرجات الخاصة به.

جهود القيادات الشعبية

حرص نواب محافظة بورسعيد، لاسيما الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب والذى كان يشغل منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب حينها، على توصيل رسالة جماهير بورسعيد برغبتهم فى إقامة استاد جديد أو تطوير القديم.

هدية الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهاته ببناء استاد النادى المصرى فى موقعه التاريخى بنطاق حى المناخ، وحينها سادت حاله من الفرحة بين أهالى المدينة الباسلة، وتوجهوا بالشكر للرئيس السيسى على استجابته لمطلب أهالى المحافظة.

بدء الخطوات التنفيذية لبناء الاستاد

بدأت أولى الخطوات التنفيذية لبناء استاد النادى المصرى الجديد، بوضع حجر الأساس بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضيين وحمل خلالها بعض الجماهير صورة للرئيس السيسى لتقديم الشكر له.

هدم الاستاد القديم

قامت الشركة المنفذة لأعمال هدم الاستاد بالازالة الفورية لكل المدرجات والمبانى الإدارية وغيرها وتم وضع التصميم الذى آثار بعض الجدل فى الشارع البورسعيدى من حيث سعة الاستاد الجديد التى تردد حينها أنها 12 ألف متفرج، وتردد أيضا أنه 15500 متفرج، وظل ذلك الجدل والأرض خاوية لعدة أشهر دون أن توجد آلات أو معدات حينها للعمل.

مجلس "كامل أبو علي"

تولى رجل الأعمال "كامل أبو علي"، رئاسة مجلس إدارة النادى المصرى، بمجلس جديد بالتوافق بين كل المرشحين الذين انسحبوا قبل غلق الباب، وتم عرض تصور لمشروع استثمارى يخدم النادى المصرى يشمل على الاستاد بمواصفات دولية وبسعة 22 ألف متفرج مما أثار فرحة كبيرة بين جماهير النادى المصرى، وجاء ذلك فى مؤتمر بالديوان العام لمحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان، وكافة نواب المحافظة، ولفيف من الرياضيين، والجهات التنفيذية.

بداية تحقيق الحلم

بدأت الشركة المنفذة لبناء الاستاد، صباح اليوم الأحد، أعمال الحفر فى مشروع بناء مجمع ستاد النادى المصرى الجديد، والذى يأتى بناءه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء ستاد جديد للنادى المصرى فى نفس مكانه التاريخي.

وشهد بدء الأعمال، أعضاء مجلس إدارة نادى النادى المصرى، ونواب بورسعيد بمجلسى الشيوخ والنواب، وجماهير النادى، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وكان وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس هانى ضاحى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، قد حضروا قبل نحو أسبوعين مراسم توقيع عقد إسناد بناء مجمع الإستاد الجديد لشركة وادى النيل.

وأعلن النادى المصرى عن أن الاستاد الجديد سيكون وفقًا للتصميمات التى قدمها كامل أبو على، والتى أعدتها إحدى كبريات الشركات الألمانية المتخصصة فى بناء الاستادات وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وطبقًا لما عرضه كامل أبو على فى اجتماع سابق بحضور المحافظ ونواب بورسعيد، فإنه تبلغ تكلفة المشروع حوالى 3 مليارات و507 ملايين و172 ألف، منهم مليار و280 مليون للاستاد، وباقى التكلفة برج اقتصادى استثمارى متعدد الاستخدامات والمنطقة المحيطة به، وسيقام فى اتجاه الشمال جنوب طبقًا لاشتراطات الإتحاد الدولى لكرة القدم، وسيشمل 22 ألف و566 متفرجا بالإضافة إلى 220 مقعدا لكبار الزوار، و8 غرف مميزة، وذلك على مساحة حوالى 38 ألف متر مربع، وطول الملعب من 100 إلى 105 متر، وعرض من 64 إلى 68، ويضم 3 مدرجات للمتفرجين يمين ويسار.

كما سيضم المشروع برج متعدد الاستخدامات، يتكون من 30 طابقا، الأرضى مول تجارى، و15 طابقا فندقيا، و15 دور وحدات سكنية، وبمحيطه مطاعم وكافتيريات وحمام سباحة.

بورسعيد تنظم احتفالية للرئيس السيسي

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جماهير بورسعيد ستنظم احتفالية كبرى لتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، لقيامه بالتوجيه ببناء ستاد النادى المصرى الجديد فى نفس مكانه التاريخى، بحضور جماهير النادى المصرى العظيمة والقيادات التنفيذية والسياسية.

ووجه دكتور محمود، الشكر، للرئيس السيسى على تلبيته واستجابته لمطلب جماهير بورسعيد، ببناء الاستاد فى نفسه موقعه التاريخى وبدعم من الدولة المصرية، كما وجه الشكر لدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى تحمل تلك المسئولية وهذا الملف الهام حتى يحصل على الموافقة النهائية، كذلك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذى كان له دور هام فى إعادة بناء استاد النادى المصرى، والذى يعتبر أكثر محافظ قدم دعم مادى للنادى المصري.

الاستاد بسعة 22 ألف متفرج

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، والمتحدث الرسمى بإسم المجلس، أن مشروع بناء مجمع الاستاد الجديد للنادى المصرى، سيتم وفقًا للتصميمات التى قدمها كامل أبو على، والتى تم إعدادها بألمانيا وفقًا لأحدث الطرز العالمية لبناء الاستادات.

وأوضح، أن المرحلة الأولى من بناء المجمع ستخصص لبناء الاستاد الجديد للنادى المصرى بسعة 22 ألف متفرج، مضيفًا أن الدعم المالى المقدم من الدولة لبناء المشروع ما زال مستمرًا.

بداية المشروع بالملعب

أوضح المهندس عماد البرشه، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، والمسئول عن ملف الانشاءات فى المجلس، أنه سيتم البدء فى المشروع ببناء الاستاد، مضيفًا أنه ستقوم الشركة بتسوية الأرض تمامًا ثم بعد ذلك تقوم بأعمال وضع الاحداثيات على الارض لبناء الاستاد.



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