نقابة الصيادلة بالإسكندرية تحقق فى واقعة وفاة فتاتين بحقنة فى مينا البصل

الإسكندرية جاكلين منير

قررت نقابة صيادلة الإسكندرية فتح تحقيق رسمي فى واقعة إعطاء طفلتين بمنيا البصل، عقارًا تسبب في وفاتهما، بلجنة التحقيقات فى النقابة وبحضور عضو النيابة الإدارية للوقوف على الثوابت بشكل قانوني وعلمي ورفعها للنيابة العامة في التحقيقات الجارية .

وأشارت النقابة فى بيان صادر اليوم ، أن غرفة عمليات النقابة تتحرك في هذا الملف منذ اللحظة الأولى ، وتم اللقاء مع كافة الأطراف بقسم الشرطة وبالنيابة العامة، ومع بعض أعضاء مجلس النواب ، ومع عدد من القانونيين بالقاهرة والاسكندرية وغيرهم ، ونعمل بجد للكشف عن كافة التفاصيل.

وأكدت النقابة أنها لن تقبل إلا أن يتحمل أى مخطئ مسئولية خطأه داخل منظومة العلاج سواء شركة الإنتاج ثم شركة التوزيع إلي الطبيب المعالج ثم الصيدلية ، وأخيرًا المستشفى إن لزم الأمر دون استباق للقرارات ضد أى طرف، وكلنا ثقة في شفافية تحقيقات النيابة العامة للكشف عن الحقيقة ، ودراسة أسباب الوفاة وسؤال الأطراف التي لها علاقة بالواقعة و ما تسفر عنه التحقيقات وجاري التنسيق مع الجهات الرسمية لتقنين إعطاء الحقن بعد توقف عدد كبير من الصيدليات عن إعطائها.