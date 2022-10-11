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"ناسا" تعلن رسميا نجاح تحويل مسار كويكب فى اختبار لحماية الأرض

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:19 م
"ناسا" تعلن رسميا نجاح تحويل مسار كويكب فى اختبار لحماية الأرض ناسا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وكالة ناسا رسميا نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وتبحث وكالة ناسا عن صواريخ جديدة، لإطلاق خط الأقمار الصناعية TROPICS في عام 2023، بعد أن فقد مزودها الأولي،Astra  صاروخًا يحمل اثنين من مكعبات تروبيكس أثناء الإطلاق الأول في 12 يونيو الماضي، ولا يزال السبب قيد التحقيق.

 

وشهد سبتمبر عدة أعاصير ضخمة أو عواصف استوائية شديدة مثل إعصار إيان تضرب أجزاء من كندا والولايات المتحدة وبورتوريكو، تستمر العواصف المماثلة في الازدياد في جميع أنحاء العالم وسط تغير المناخ، مما يجعل الحاجة إلى هذه الأقمار الصناعية ملحة، وفقاً لموقع space.


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