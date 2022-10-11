مياه الإسكندرية تنفذ زيارات توعوية لمدارس منطقة شرق التعليمية

كتب أحمد حسن

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية زيارة لمدرسة الشيخ زايد الرسمية لغات، ومدرسة أبو بكر الصديق العديد من الحملات والندوات التوعوية حول ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إدارة شرق التعليمية، والتغيرات المناخية وندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية أن الحملات تأتى بناء علي توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لترسيخ ثقافة الترشيد لدي طلاب المدارس، مشيرا إلى أن الحملة تشمل تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة وكيفية إصلاحها، وورش رسم وتلوين للأطفال وتكوين أسرة المياه بالمدرسة، والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين وتنظيم مسابقات للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين.