اليوم السابع
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مياه أسيوط: نستهدف تنفيذ 230 ألف وصلة منزلية ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:51 م
مياه أسيوط: نستهدف تنفيذ 230 ألف وصلة منزلية ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من الندوة
كتب أحمد حسن

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تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الإجراءات التنفيذية لأعمال التطوير من إحلال وتجديد محطات مياه وانشاء وتوسعات جديدة ودق آبار وتركيب وحدات معالجة الحديد والمنجنيز، وغرف محابس وعدد 230 ألف وصلة منزلية وإحلال وتجديد خطوط مياه، ومد وتدعيم شبكات صرف صحي  بتكلفة اجمالية 2.7 مليار جنيها ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
والتقى اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه اسيوط، بالعميد أيمن محمد الأباصيري استشاري الشركة القابضة، والسادة أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة المشكلة لمتابعة العمل على أرض الواقع بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة الوضع الحالي مع الجهات التنفيذية، والتنسيق لعمل اللازم بشأن انجاز الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للجدول الزمني المعمول به.
 
 

شركات المياه

مشروعات المياه

مشروع مياه اسيوط

وصلات منزليه



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