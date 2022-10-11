اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
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"مقلب روسى" يكشف أسرار الحرب الأوكرانية.. روسيا اليوم تنشر محادثة لمدير مكتب زيلنيسكى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:43 ص
"مقلب روسى" يكشف أسرار الحرب الأوكرانية.. روسيا اليوم تنشر محادثة لمدير مكتب زيلنيسكى الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

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نشر صانعا المقالب الروسيان فوفان ولكزس تفاصيل مقلب وقع فيه أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا، الذي قال إن نسبة الدعم الأمريكى لبلاده تبلغ 70% ، بينما تدعمها بريطانيا بنسبة 100%.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال يرماك، الذي اعتقد أنه يتحدث مع السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول وليس مع المخادعين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (لكزس): "في رأيي، يدعمنا البريطانيون بنسبة 100%، نأمل حقا أن يستمر هذا المسار الذي قاده بوريس جونسون. ويبدو لي أن بريطانيا والولايات المتحدة هما شركاؤنا الرئيسيان اليوم. أنا متأكد من أن الرئيس (جو) بايدن نفسه يرغب جدا بانتصارنا. وعند المقارنة اليوم، تقدم بريطانيا الدعم بنسبة 100%، أما الولايات المتحدة فبنسبة 70%".

وشدد على أن الاجتماع الشخصي فقط للرئيسين بايدن وزيلينسكي، سيجعل من الممكن تحويل هذا الدعم إلى مائة بالمائة.

وقال: "يبدو لي أن أوكرانيا تعتبر اليوم المكان الذي ستفوز فيه أمريكا مرة أخرى بزعامتها في العالم. من المهم جدا ان يؤمن الجميع في واشنطن بهذا".

 


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