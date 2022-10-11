معلومات الوزراء: خفض إنتاج أوبك+ من النفط ضربة جديدة لسوق الطاقة العالمية

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا يتناول أسباب وتداعيات قرار منظمة أوبك + بخفض مستويات إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يوميًّا، ليعد بذلك الخفض الأكبر منذ جائحة كورونا، السعودية وروسيا تصدرت قائمة الدول الأكثر خفضًا للإنتاج بنحو 526 ألف برميل يوميًّا لكل منهما، بينما بلغت حصة العراق من الخفض نحو 226 ألف برميل والإمارات نحو 160 ألف برميل يوميًّا.

وجاءت أهم دوافع قرار أوبك + لخفض الإنتاج في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية من خلال رفع معدلات الفائدة بمعدلات متسارعة بالإضافة إلى انخفاض الطلب على النفط مع دخول فصل الشتاء والرغبة في تحقيق توازن في أسواق النفط بعد تراجع الأسعار بنحو 25% خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وعواقب قرار أوبك+ قد تتمثل في حدوث اضطراب في أسواق الطاقة مع توقعات أن تزيد الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية في ظل الحظر المفروض على صادرات النفط الروسية والإيرانية وعدم رغبة المنتجين الأمريكيين في رفع مستويات إنتاجهم للمحافظة على مستويات الأسعار، ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثير على الدول النامية المعتمدة على استيراد احتياجاتها من النفط من الخارج وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

https://youtu.be/6bU3PD-UTLs