معاينة شقتين اشتعل بهما حريق أسفر عن مصرع 3 أطفال فى حلوان

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لشقتين في عقار بحلوان، اشتعل بهما حريق اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع 3 أطفال، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، لكشف سبب اندلاع الحريق.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها..