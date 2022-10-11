مصرع شاب صعقته الكهرباء فى بلبيس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث صعق كهرباء في قرية حفنا التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول أمير م ال ، 16 سنة، مقيد بالصف الأول الصناعى (خدمات) في إحدى المدارس بمركز بلبيس، مقيم في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء محاولة الشاب تركيب إحدى كاميرات المراقبة لمدرسة ابتدائي في القرية صعقته الكهرباء وأودت بحياته.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.