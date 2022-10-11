محافظ سوهاج يشهد احتفالية "نصر أكتوبر" بالمسرح الرومانى.. صور

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، الحفل الفني الوطني الذي نظمته المحافظة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج، والذي يأتي في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، و أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار جمال أبوكريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومستشاري المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وشباب وأهالي سوهاج.

وبدأت فعاليات احتفال اليوم بمسيرة لشباب وطلائع الشباب والرياضة بدأت من الكورنيش الشرقي نهاية بالمسرح الروماني، ثم الحفل الفني الوطني والذي بدأ بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، ثم مجموعة من العروض الفنية والمسرحية قدمتها فرق قصر ثقافة سوهاج تضمنت عرض لفرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة سوهاج، ثم استعراض " رجالة ولادك " لفرقة الفنون الشعبية، ثم عرض فيلم تسجيلي قصير عن " حرب أكتوبر " وكيف صنعت قواتنا المسلحة معجزة العبور، تلاها عرض مسرحي "خطاب شهيد" قدمه طلاب جامعة سوهاج، واختتم الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية لفرقة " أسيوط للموسيقى العربية ".

وهنأ " الفقي " أبناء وأهالي المحافظة، وحضور الحفل جميعا بذكرى انتصارات أكتوبر الخالدة، ومرور 49 عاما على النصر العظيم، داعيا إلى استلهام روح أكتوبر " روح النصر " في استكمال وبناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعمه اللامحدود لبناء الإنسان المصري، وصناعة مصر القوية بشبابها ومشروعاتها القومية العملاقة.