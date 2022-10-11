محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جامعة قناة السويس ووفد طلابى

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والوفد الطلابى"، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومى والذكرى الـ49 من انتصارات أكتوبر.

وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد غنيم مدير الأنشطة الطلابية.

وخلال اللقاء، أشار بشارة إلى أن شهر أكتوبر يشهد عدة احتفالات هذا العام، منها الذكرى الـ49 لانتصارات السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية في 16 من أكتوبر الجارى، مؤكدًا على بطولات وتضحيات جيشنا العظيم الباسل والقوات المسلحة التي سطرت بدماء شهدائنا الأبرار ملحمة وطنية وإرادة حديدية وثقة ويقين في الله بالنصر أو الشهادة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى الدعم الدائم لمحافظ الإسماعيلية وقياداتها التنفيذية لجامعة قناة السويس.

وخلال اللقاء استمع محافظ الإسماعيلية لمقترحات طلاب الجامعة والذين طالبوا بعقد لقاء منتظم مع محافظ الإسماعيلية والاستفادة من طاقتهم الكامنة في العديد من الوظائف المؤقتة خلال فترة الإجازة الصيفية لهم.

وقد أعربت إحدى الطالبات عن سعادتها بلقاء محافظ الإسماعيلية متمنية أن يتم الاستعانة بهم في توعية طلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي العام لتوجيه الطلاب نحو تحديد هويتهم وأهدافهم والتعرف على مجالات التعليم في التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل من خلال زيارات تبادلية.